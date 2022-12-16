Среди множества профессий существуют слушатель сыра и обниматель панд

В нашем огромном мире наряду с привычными всем специальностями встречаются совсем необычные.

Среди 70 тысяч профессий, существующих в мире, есть те, о которых многие люди даже не слышали.

Одна из них - слушатель сыра. Она распространена на севере Италии, где производят твердый пармезан, созревающий в течение 3 лет.

Специальный человек время от времени простукивает его специальным серебряным молоточком и слушает звук, который исходит от продукта. По тембру этого звука определяется степень готовности сыра.

Еще одна нестандартная профессия - это обниматель панд, которая была введена в 2014 году в китайской провинции Сычуань.

Оказывается, мягким пандам требуется не только должный уход и кормежка, но и ласка, без которой страдает их эмоционально-психологическое состояние.

Также среди необычных профессий выделяются переворачиватель пингвинов, выниматель мозгов, нюхальщик подмышек и доильщик змей.

Суть трех последних - аккуратная выемка мозга животных на скотобойнях для последующей отправки в рестораны, эффективность воздействия дезодорантов на потовые железы разных людей и добыча яда из желез ядовитых змей для фармацевтической промышленности.

Вызывает интерес и такая профессия, как инспектор нижнего белья на присутствие в нем тараканов. Обычно насекомые заводятся на фабричных складах с готовой продукцией.

Чтобы они не попали к покупателям вместе с одеждой, требуется специальный человек, проверяющий все швы и складочки на наличие в них живности.