Три человека погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ

В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8, прилетевшего с Байкала в Улан-Удэ, погибли 3 члена экипажа.

16 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на экстренные службы, сообщило о возгорании вертолёта Ми-8 при посадке на рулежной дорожке в аэропорту «Байкал», в результате чего погибли 3 человека.

В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденков заявил, что предварительной причиной крушения вертолёта, который не находился в эксплуатации, в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилотов.