Кристин Ламбрехт заявила о новой военной миссии ЕС в Нигерии

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт продолжила поездку по Африке, прибыв из Мали на авиабазу Бундесвера на окраине столицы Нигерии.

Во время визита Ламбрехт изучает условия для дальнейшего военного присутствия Германии.

Бундесвер проводит в Нигерии консультации и обучение для местных военных по борьбе с террористами. Школу спецназа обслуживают инструкторы из состава боевых пловцов. Здесь также планируется строительство военного госпиталя с помощью Германии.

Министры иностранных дел ЕС в понедельник приняли решение о проведении миссии военного партнерства в Нигерии.

Согласно информации ЕС, проект, получивший название EUMPM Niger, подразумевает под собой создание учебного центра и развертывание батальонов связи и командной поддержки.

Изначально он рассчитан на три года. Расходы ЕС оцениваются в 27,3 млн евро.