Песков: Путин проведёт переговоры с Лукашенко в Минске 19 декабря

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 19 декабря президент России Владимир Путин проведёт переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

16 декабря пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ о том, что Владимир Путин лично посетит Минск 19 декабря для проведения двусторонних переговоров с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

Песков уточнил, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства, а также актуальные темы глобальной и локальной повестки дня.