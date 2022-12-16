Япония нарушит мирный пакт 1945 года и начнет вооружаться не только для обороны

Япония намерена провести масштабную модернизацию своей армии ввиду угрозы, исходящей от ядерной программы Северной Кореи, заявили источники в правительстве страны.

Япония отошла от политики безопасности, которая до сих пор была сосредоточена исключительно на обороне.

Подстрекаемая союзниками, в первую очередь США, Япония решила получить возможность в будущем ликвидировать вражеские ракетные позиции. Это предусматривает новая стратегия национальной безопасности правительства премьер-министра Фумио Кисиды, сообщают в пятницу японские СМИ.

В этой связи оборонный бюджет должен быть удвоен в ближайшие несколько лет.

Япония намерена модернизировать ПРО, которая сможет вывести из строя вражеские ракетные позиции до того, как ракеты будут запущены, независимо от ее пацифистской послевоенной конституции.

Япония также рассматривает возможность закупки крылатых ракет у своей державы-покровителя, США.