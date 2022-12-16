В Берлине лопнул крупнейший в мире аквариум с морской водой, есть пострадавшие

Утром в пятницу, 16 декабря лопнул аквариум "АкваДом" в Берлине — крупнейшее в мире цилиндрическое сооружение с морской водой.

Близлежащая улица была затоплена, два человека пострадали от осколков стекла, сообщил немецкий портал rbb2, ссылаясь на берлинскую полицию и пожарную службу.

Вода под высоким давлением выбросила на улицу многие предметы из отеля Radisson Blu, где расположен аквариум. На месте происшествия находятся около 100 представителей экстренных служб и пожарной охраны, сообщают СМИ.

"Просим вас избегать района аварии. Гости отеля будут постепенно покидать здание. Для этого к месту происшествия были доставлены специальные автобусы", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

"АкваДом" в берлинском районе Митте был открыт в 2004 году. Высота сооружения составляет 16 метров, а диаметр — 11,5 метра. В аквариуме было около 1 млн литров соленой воды и 1,5 тысячи рыб почти 100 видов.