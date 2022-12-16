Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело Тихановской и ряда других лиц

Пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и ряда других лиц.

16 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о передаче уголовного дела в отношении Светланы Тихановской, Марии Мороз, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

Отмечается, что данным лицам предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём, создании экстремистского формирования и руководство таким формированием, публичных призывах к мерам, которые направленны на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, а также в разжигании социальной вражды и розни.