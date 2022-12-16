Многих туристов начали снова обманывать по знаменитой схеме из 90-х годов

Люди бронируют и оплачивают жилплощадь, а когда приезжают на место, там уже живут другие.

Этот способ надувательства клиентов связан с таймшером - таким видом собственности, когда приморские апартаменты на правах аренды принадлежат сразу нескольким собственникам.

В нормальной ситуации арендаторы согласуют время отдыха с турагентством и приезжают отдыхать в дом по очереди.

Но мошенники создают ситуацию, когда купившие жилищный сертификат не могут добиться прав на оплаченную жилплощадь.

Менеджеры заключают с клиентами договор и предлагают внести предоплату, а потом исчезают и не отвечают на телефонные звонки.

Такую схему мошенники широко применяли в 90-е годы 20 века. Спустя 30 лет она снова начала набирать обороты.