В Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили три украинские ДРГ на Красно-Лиманском участке фронта.

16 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что служащие ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в окрестностях сёл Терны ДНР и Червоная Диброва ЛНР на Красно-Лиманском направлении.

Конашенков добавил, что на данном участке фронта российские военные в ходе наступательных действий также уничтожили не менее пятидесяти единиц личного состава, две боевые машины пехоты и три пикапа Вооружённых сил Украины.