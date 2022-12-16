Марсоходу удалось впервые записать звуки марсианской бури

Первая в истории аудиозапись зафиксировала мини-торнадо на Красной планете.

Команда ученых марсохода Perseverance впервые опубликовала звуковую запись так называемого "пылевого дьявола".

Также марсоходом были зафиксированы графические и атмосферные данные, свидетельствующие о том, что это не просто марсианская буря, а настоящий торнадо: 25 метров в ширину, 118 метров в высоту и со скоростью 19 км/ч.

По заверениям ученых, настоящие марсианские ветры не несут опасности для будущей деятельности человека на Красной планете, так как не слишком сильны.

Наоборот, они будут нести пользу марсианским миссиям, так как сдувают песок с солнечных панелей марсоходов, тем самым продлевая срок их службы.