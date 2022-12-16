Кличко: в Киеве перебои со светом, водой и теплом после ударов ВС РФ
2022-12-16 13:52
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины наблюдаются перебои со светом, водой и теплом после высокоточных ударов ВС РФ.
16 декабря мэр Киева Виталий Кличко в пресс-релизе сообщил о том, что в столице Украины зафиксированы повреждения на некоторых объектах критической инфраструктуры.
Кличко уточнил, что после попаданий российских ракет по критическим инфраструктурным объектам города наблюдаются перебои в электро-, водо- и теплоснабжении.
Опубликовано: Диана Мудреченко