Кличко: в Киеве перебои со светом, водой и теплом после ударов ВС РФ

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины наблюдаются перебои со светом, водой и теплом после высокоточных ударов ВС РФ.

16 декабря мэр Киева Виталий Кличко в пресс-релизе сообщил о том, что в столице Украины зафиксированы повреждения на некоторых объектах критической инфраструктуры.

Кличко уточнил, что после попаданий российских ракет по критическим инфраструктурным объектам города наблюдаются перебои в электро-, водо- и теплоснабжении.