Археологи нашли могилу жрицы богини Афродиты и показали спрятанные в ней артефакты

В 2100-летнем захоронении молодой женщины оказался уникальный серебряный медальон.

Прошедшим летом на северо-восточном побережье Черного моря, у Таманского полуострова, между Черным и Азовским морями, археологи нашли могилу молодой женщины.

При ней был уникальный серебряный медальон с изображением древнегреческой богини Афродиты - покровительницы любви и красоты.

На основании находки ученые выдвинули предположение, что захороненная девушка принадлежала к культу этой богини и была ее жрицей, хотя окончательной уверенности в этом нет.

На медальоне детально прорисован портрет богини Афродиты, а также изображены 10, а не 12, знаков зодиака. Украшение дает представление о местности и обрядах древней эпохи.

Кроме него в могиле находились кольца, серебряные серьги и иной уникальный погребальный инвентарь, также принадлежащий к культу богини Афродиты.