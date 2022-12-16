Экс-солист группы «На-На» Владимир Политов строит дом в лесу

Певец признался, что сейчас возводится коробка будущего особняка площадью в 150 квадратов, и он лично принимает в строительстве участие.

Солисты группы "На-на" рассказали журналистам МК новости из своей прошлой и настоящей жизни.

Когда зашел разгоовр о 90-х, артисты вспомнили, что деньги тогда получали наличкой и пачками. Раздавали их нищим и в долг.

По словам артистов, у этих "нищих" сегодня дома на Рублевке. Корреспонденты поинтересовались, есть ли у них самих дома на Рублевке.

Солист Владимир Политов ответил, что "Рублевка сейчас не самое крутое место".

"Мне кажется, куда престижнее построить дом в лесу, – заявил певец. - У меня дом площадью 150 квадратов почти рядом с лесом, я его строю сейчас. Ну, не совсем я, а рабочие. Но и я могу гвоздь забить, внутреннюю отделку сам сделать. Сейчас вот пока коробку доделываем".