Регулятор «Укрэнерго» подтвердил 50-процентную потерю энергосистемы страны

После новой волны атак ВСК России на объекты критической инфраструктуры Украины ее потери увеличились, сообщает «Укрэнерго».

««Укрэнерго» объявили чрезвычайную ситуацию, заявив, что сегодня произошла потеря более 50% потребления объединённой энергетической системы Украины», - говорится в сообщении РИА Нововсти в пятницу.

Напомним, в пятницу утром воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины.