Регулятор «Укрэнерго» подтвердил 50-процентную потерю энергосистемы страны
2022-12-16 14:19
После новой волны атак ВСК России на объекты критической инфраструктуры Украины ее потери увеличились, сообщает «Укрэнерго».
««Укрэнерго» объявили чрезвычайную ситуацию, заявив, что сегодня произошла потеря более 50% потребления объединённой энергетической системы Украины», - говорится в сообщении РИА Нововсти в пятницу.
Напомним, в пятницу утром воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев