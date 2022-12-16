Пилотное исследование показало: новое лечение рака уменьшает опухоли почти у 80 % пациентов

Терапия CAR-T-клетками поможет больным лимфомой головного и спинного мозга.

Исследование проводилось в Институте рака Дана-Фарбер.

После постановки диагноза агрессивной формы опухоли спинного или головного мозга, которая трудно поддается лечению, пациенты обычно живут не более 2-х лет.

Новое лечение при помощи CAR-T-клеток, которое уже было опробовано на других типах лимфом и дало положительные результаты, обещает помочь таким больным.

В пилотном исследовании приняли участие девять пациентов с агрессивным раком спинного и головного мозга.

У 78 % из них опухоль значительно уменьшилась или совсем исчезла.

Это дает ученым и пациентам большую надежду в лечении данных форм рака.