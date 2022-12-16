«Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за 50% потери потребления энергосистемы

Компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию из-за более 50% потери потребления энергосистемы Украины.

16 декабря пресс-служба украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» на официальном веб-сайте сообщила о том, что в результате высокоточных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.

Отмечается, что потеря такого количества потребления энергосистемы страны означает наступление режима системной аварии, ввиду чего «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию.