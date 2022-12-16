Кличко предупредил о возможных перебоях с интернетом и мобильной связью в Киеве
2022-12-16 14:57
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в Telegram-канале предупреждение о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом в городе.
Он отметил, что в Киеве увеличено число пунктов, располагающих автономными элементами питания. Ими можно воспользоваться при чрезвычайной ситуации с электроэнергией.
По словам Кличко, киевское метро будет работать как укрытие. Из общественного транспорта остаются доступными электрички и автобусы.
Несмотря на ограниченную работу связи, в метро все желающие могут получить доступ к интернету.
Опубликовано: Светлана Репина