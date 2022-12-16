Кличко предупредил о возможных перебоях с интернетом и мобильной связью в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в Telegram-канале предупреждение о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом в городе.

Он отметил, что в Киеве увеличено число пунктов, располагающих автономными элементами питания. Ими можно воспользоваться при чрезвычайной ситуации с электроэнергией.

По словам Кличко, киевское метро будет работать как укрытие. Из общественного транспорта остаются доступными электрички и автобусы.

Несмотря на ограниченную работу связи, в метро все желающие могут получить доступ к интернету.