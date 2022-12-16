СОМБ: глава «Русского дома» в ЦАР Сытый получил посылку, которая взорвалась у него в руках

Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщило, что глава «Русского дома» в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый получил посылку со взрывчаткой.

Взрывчатое вещество сдетонировало в руках Сытого. Он ранен и находится в тяжелом состоянии.

В СОМБ назвали это террористическим актом. Это подтвердил пресс-атташе посольства России в ЦАР Владислав Ильин.

Ранее Дмитрию Сытому угрожали расправой над ним сами и его семьей, если Россия не прекратит сотрудничество в Центральноафриканской Республикой.