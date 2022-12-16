Позвали и передумали: актера Александра Самойленко не пригласили на съемки новых «Папиных дочек»

В 2023-м году культовый сериал вновь вернется на экраны. Актерам уже раздали сценарий, но сниматься будут не все.

Поклонники актера Александра Самойленко не увидят его в продолжении ситкома "Папины дочки".

Ранее артист сыграл в сериале влюбчивого стоматолога, лучшего друга папы девочек Сергея Васнецова. Возвращение Самойленко в проект до последнего момента было под вопросом. По словам Александра, он недавно узнал, что новые серии обойдутся без его героя-дантиста.

«Меня не будет. Предложение поступало, сказали, что свяжутся, когда появится сценарий, однако до меня сценарий так и не дошел. Видимо, решили не задействовать меня», — рассказал СтраХиту 58-летний Александр Валерьянович.

Актер не обиделся на режиссера Александра Жигалкина, но ему, разумеется, неприятно. Тем не менее, Самойленко с улыбкой вспоминает свою работу над сериалом.

Как стало известно изданию, в комедийный проект точно вернутся Андрей Леонов (папа Сергей Васнецов), Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша), Филипп Бледный (Веник). А Дарья Мельникова (Женя) и Екатерина Старшова (Пуговка) отказались от участия в сиквеле.