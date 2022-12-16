Венгрия заморозила активы россиян, попавших под санкции, почти на 1 млрд долларов

Российские активы, замороженные правительством Венгрии, которое неоднократно блокировало санкции ЕС против РФ, выросли к концу ноября до 925 миллионов долларов с 3000 евро, заявленных ранее, сообщает газета Nepszava.

Издание процитировало документ Европейской комиссии, в котором говорится, что Венгрия сообщила, что по состоянию на 25 ноября она заморозила активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму 870 миллионов евро.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что к концу ноября в странах-членах ЕС было заморожено почти 19 миллиардов евро, связанных с российскими лицами, находящимися под санкциями.

В конце прошлого месяца Комиссия предложила план возмещения Украине ущерба от российского вторжения за счет доходов от инвестирования российских средств, замороженных под санкциями.