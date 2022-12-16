В Берлине лопнул гигантский аквариум, на улицы вылилось миллион литров морской воды

Утром в пятницу, 16 декабря в Берлине лопнул аквариум "АкваДом" (AquaDom) — крупнейшее в мире цилиндрическое сооружение с морской водой.

От осколков стекла пострадали два человека. На улицы вылилось около 1,5 тысяч рыбы и миллион литров воды.

Как сообщает Bild, инцидент произошел около 6 утра. Издание сообщает, что в результате инцидента в отеле были выбиты двери и окна.

Причиной аварии мог быть износ материала. "АкваДом" вновь открылся этим летом после 2,5 лет ремонта, стоимость которого составила около 2,6 млн евро. Во время последнего ремонта были заменены силиконовые уплотнители. Полиция пока не комментирует происшествие.

"Просим вас избегать района аварии. Гости отеля постепенно покидают здание. Для этого к месту происшествия были доставлены специальные автобусы", - пишет полиция в Twitter.

"АкваДом" в берлинском районе Митте был открыт в 2004 году. Высота сооружения составляет 16 метров, а диаметр - 11,5 метра. В аквариуме было около 1 млн литров соленой воды и 1,5 тысяч рыб, которые представляют 100 видов.