Российский чиновник в Центральноафриканской Республике пострадал от бомбы в посылке

Директор российского культурного центра в Центральноафриканской Республике был серьезно ранен в пятницу во время взрыва посылки с бомбой в Банги, передает AFP.

«Глава Русского дома получил анонимную посылку в пятницу, 16 декабря, вскрыл ее и произошел взрыв», — уточнили в пресс-службе посольства России в стране.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Сытый, был госпитализирован с «серьезными травмами».

