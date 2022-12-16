Российский чиновник в Центральноафриканской Республике пострадал от бомбы в посылке
2022-12-16 15:42
Директор российского культурного центра в Центральноафриканской Республике был серьезно ранен в пятницу во время взрыва посылки с бомбой в Банги, передает AFP.
«Глава Русского дома получил анонимную посылку в пятницу, 16 декабря, вскрыл ее и произошел взрыв», — уточнили в пресс-службе посольства России в стране.
Ранее мы сообщали, что Дмитрий Сытый, был госпитализирован с «серьезными травмами».
Опубликовано: Тарас Медведев