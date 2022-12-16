Немцы начали приезжать в российский Калининград, чтобы пережить в нем зиму

Это обусловлено с высокими счетами на ЖКХ в Германии в зимние месяцы и холодом в квартирах.

Жители Германии приезжают на зимний период в Калининградскую область.

Здесь им проще перезимовать в финансовом плане, чем на родине.

Стоимость проживания в Калининграде обходится немцам в целом в четыре раза меньше, чем дома.

Кроме того, новый тренд позволяет самим калининградцам неплохо заработать на сдаче жилплощади в аренду иностранцам.

По заверениям главы региона, Антона Алиханова, в Калининградской области нет проблем с энергообеспечением, и цены на него совсем не кусаются.