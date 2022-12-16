Немцы начали приезжать в российский Калининград, чтобы пережить в нем зиму
2022-12-16 15:44
Это обусловлено с высокими счетами на ЖКХ в Германии в зимние месяцы и холодом в квартирах.
Жители Германии приезжают на зимний период в Калининградскую область.
Здесь им проще перезимовать в финансовом плане, чем на родине.
Стоимость проживания в Калининграде обходится немцам в целом в четыре раза меньше, чем дома.
Кроме того, новый тренд позволяет самим калининградцам неплохо заработать на сдаче жилплощади в аренду иностранцам.
По заверениям главы региона, Антона Алиханова, в Калининградской области нет проблем с энергообеспечением, и цены на него совсем не кусаются.
Опубликовано: Наталья Павлова