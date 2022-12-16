ФИФА не разрешила Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира по футболу
Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить перед финалом чемпионата мира, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
По словам источника CNN, офис Зеленского обратился в ФИФА с просьбой разрешить выступить президенту Украины перед финала чемпионата мира по футболу, который пройдет в Дохе в воскресенье, 18 декабря.
Украинцы хотели, чтобы Зеленский выступил по видеосвязи. Неизвестно, хотел ли он выступить вживую или речь должна была быть записана заранее.
Как сообщает CNN, украинская сторона была удивлена отказом. Переговоры между Украиной и ФИФА все еще продолжаются.
Как сообщает CNN, просьба хоть и нетрадиционная, но не удивительная. Киев неоднократно пытался использовать важнейшие мировые события вне зависимости от их тематики, чтобы удерживать внимание мировой общественности к конфликту в Украине.
Зеленский появлялся по видеосвязи на многочисленных мероприятиях — от саммита G20 до "Грэмми" и Каннского кинофестиваля.
Финал чемпионата мира по футболу в Катаре пройдет в воскресенье, 18 декабря. В решающем матче турнира Аргентина сыграет с Францией. Накануне -пройдет поединок за 3-е место между Хорватией и Марокко.
Опубликовано: Николай Скира