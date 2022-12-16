В 1969 году из-за футбола началась война между Гондурасом и Сальвадором

Военные действия одной страны против другой начались внезапно и были погашены благодаря международному участию.

Ее так и окрестили: "футбольная война". Все началось с того, что после поражения своей команды в футбольном матче с Сальвадором Гондурас разорвал с этой страной дипломатические отношения.

Ответным шагом был переход сальвадорскими войсками гондурасской границы.

Военные действия двух стран продолжались чуть меньше недели - шесть дней.

Конфликт смогло погасить только международное вмешательство.

Это не первый случай в мировой истории, когда войны между странами начинались из-за сущих пустяков, но уносили с собою множество человеческих жизней.