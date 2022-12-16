Стюардессы при посадке в самолет обращают внимание на крепких, хорошо сложенных мужчин
2022-12-16 16:23
Это вызвано не личными симпатиями небесных ласточек, а необходимостью в полете.
Бортпроводницы обязательно оценивают входящих пассажиров по физическим данным и примечают, на какие места они садятся, вплоть до точного ряда и места.
Это необходимо в случае возникновения экстренной ситуации на борту в период полета.
Если экипажу в кабине понадобится экстренная помощь, то крепкие мужчины могут пригодиться.
Например, в ситуации с пьяными дебоширами или иными нарушителями порядка.
Кроме того, физически сильные мужчины могут быстро помочь с эвакуацией пассажиров с борта в критической ситуации.
Опубликовано: Наталья Павлова