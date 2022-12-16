Стюардессы при посадке в самолет обращают внимание на крепких, хорошо сложенных мужчин

Это вызвано не личными симпатиями небесных ласточек, а необходимостью в полете.

Бортпроводницы обязательно оценивают входящих пассажиров по физическим данным и примечают, на какие места они садятся, вплоть до точного ряда и места.

Это необходимо в случае возникновения экстренной ситуации на борту в период полета.

Если экипажу в кабине понадобится экстренная помощь, то крепкие мужчины могут пригодиться.

Например, в ситуации с пьяными дебоширами или иными нарушителями порядка.

Кроме того, физически сильные мужчины могут быстро помочь с эвакуацией пассажиров с борта в критической ситуации.