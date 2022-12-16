Новогодние гирлянды для украшения дома и зимнего сада надо выбирать с точки зрения безопасности

Специалисты рекомендуют в этом случае использовать низковольтные световые изделия.

Грядет предновогодняя пора, и многие владельцы собственных участков задумались об украшении своего зимнего сада.

Гирлянды для декорирования деревьев и кустарников должны быть не только красивыми, но и безопасными.

Нельзя рисковать получить от них удар током или пожар.

Поэтому производители рекомендуют покупать специально разработанные для улицы низковольтные световые гирлянды.

Они полностью электробезопасны и могут использоваться для украшения деревьев, кустарников, фасадов домов, а также подходят для создания объемных световых композиций.

Немаловажно и то, что такие гирлянды абсолютно безопасны для домашних питомцев.