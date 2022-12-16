Европейский союз утвердил утвердил девятый пакет санкций против России

Совет Европейского союза утвердил девятый пакет санкций против России, куда вошли 168 российских компаний.

16 декабря пресс-служба Совета Европейского союза на официальном веб-сайте сообщило о том, что Брюссель утвердил девятый пакет антироссийских санкционных ограничений.

В новый санкционный список Евросоюза вошли ограничения против 168 российских компаний, также приостановлены лицензии на вещание в Европе у каналов «НТВ», «Россия 1», «Рен ТВ» и «Первый канал».

Помимо прочего, гражданам ЕС с сегодняшнего дня запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах российских государственных или контролируемых государством компаний.