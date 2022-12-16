Politico: США могут дать Украине новое оружие из-за возможного наступления ВС РФ

Власти США могут выделить Украине новый пакет военной помощи из-за возможного наступления ВС РФ.

16 декабря американское интернет-издание Politico, со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, сообщает о том, что Вашингтон, кроме отправки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, изучают возможность поставки Киеву боеприпасов для прямой наводки, которые превращают неуправляемые авиабоеприпасы в управляемые «умные бомбы», ввиду возможной угрозы повторного наступления ВС РФ.

Также в новый пакет военной помощи США Украине могут войти наземные бомбы малого диаметра, что позволит ВСУ наносить удары на более далекие дистанции.