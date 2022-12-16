Днепропетровская и Харьковская области полностью обесточены

Власти Днепропетровской и Харьковской областей сообщили, что регионы полностью обесточены.

16 декабря председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко в своём Telegram-канале сообщил о том, что весь регион полностью обесточен.

В свою очередь, Олег Синегубов заявил, что 1 миллион 279 тысяч абонентов в городе Харьков и во всей области на данный момент остаются без света.

Украинские чиновники утверждают, что «делать прогнозы пока рано», но энергетики делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение до конца дня.