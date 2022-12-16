Сибирские и уральские пельмени - это не одно и то же: у них есть различия

Одни готовились в печи, а другие замораживались и брались с собой в долгую дорогу.

Пельмени - исконное блюдо северных народов. Они сытные и вкусные, и обычно их лепили впрок в больших количествах всей семьей.

Между тем в разных регионах это блюдо имело отличия.

Так, например, традиционные уральские пельмени были предназначены для домашнего потребления. Их готовили в печи, лепили в форме вареников, оставляя с одной стороны нескрепленное ушко.

А вот сибирские пельмени - совсем другое дело. Они были предназначены не только для домашних трапез и фактически представляли собой полуфабрикат.

Их лепили, потом замораживали и часто брали с собой в дорогу. А готовили во время пути, как правило, в самоваре.