Чтобы побороть зимнюю депрессию, нужно отказаться от сахара

Также медики советуют получать витамин D, хорошо высыпаться и не забывать о физических нагрузках.

Как только зимой появляется солнце - нужно сразу отправляться гулять, чтобы получить свою порцию витамина D, который помогат бороться с апатией и депрессией.

А в сумрачные дни нужно получать его через еду: твердые сыры, рыбу и молоко.

Также нужно максимально сократить потребление конфет и шоколада, заменив их на свежие фрукты и сухофрукты.

Для бодрости духа и хорошего настроения обязательно нужно высыпаться, потратив на сон не меньше 8 часов.

Лучше чувствовать себя в холода помогают физические нагрузки: зимние виды спорта, активные прогулки и забавы на улице, бег и спортзал.

Очень полезна для поднятия настроения фолиевая кислота. Ее можно добавить в рацион вместе с продуктами - овсянкой, апельсинами, зеленью, черными семечками.

Яркая одежда и приятное окружение тоже являются отличным лечением от зимней хандры.