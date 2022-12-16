Диоген Синопский жил в керамической бочке, которую древние греки использовали для других целей

Насколько этот факт правдив, история умалчивает. Но гигантские сосуды на самом деле существовали.

Настоящих бочек в их современном понимании у древних греков не было.

Вместо них использовались огромные керамические сосуды - пифосы - размером в рост человека и даже больше.

В пифосах хранили продукты, масло и вино, а старые использовали в качестве будок для собак.

По легенде, именно в таком сосуде и поселился философ Диоген, презиравший роскошь во всех ее проявлениях.

Люди много раз пересказывали эту историю друг другу, и со временем в их рассказах слово "пифос" заменилось более современным названием - "бочка".

А факт жизни Диогена в этом сосуде исторически ничем не подтверждается.