Греция готова отправить Украине ЗРК С-300 в обмен на Patriot

Власти Греции готовы отправить Украине ЗРК С-300, если США заменит их Афинам на свои комплексы Patriot.

16 декабря глава Министерства национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в пресс-релизе заявил о готовности Афин отправить Киеву свои зенитные ракетные комплексы C-300, которые в настоящее время находятся на острове Крит.

Панайотопулос отметил, что данная поставка для усиления противовоздушной обороны Украины будет возможная, если Соединённые Штаты «установят на их место систему Patriot».