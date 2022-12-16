Евросоюз принял девятый пакет антироссийских санкций

Евросоюз официально принял девятый пакет санкций против России. Новые ограничения коснулись, в частности, СМИ и банковского сектора, сообщает Reuters.

"Путин использует зиму как оружие, намеренно лишая миллионы украинцев воды, электричества и отопления. Европейский союз реагирует на эту последнюю эскалацию введением девятого пакета жестких санкций", - заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Санкции включают:

- новые ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения и товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности;

- санкции в отношении 168 компаний и предприятий России;

- запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиационной и космической отраслью, в том числе запрет на экспорт авиадвигателей и их частей;

- заморозка активов двух российских банков;

- включение Всероссийского банка развития регионов в перечень организаций, на осуществление которых распространяется полный запрет операций;

- приостановление действия лицензий на вещание российских телеканалов НТВ/НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первого канала;

- запрет на предоставление рекламных услуг, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения, услуг по тестированию продукции и технической инспекции компаниям ЕС в России;

- запрет на новые инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий секторы

- запрет гражданам ЕС занимать какие-либо должности в органах власти всех российских государственных или контролируемых государством юридических лиц.

Подчеркнуто, что ни одна из мер не направлена ​​на торговлю сельскохозяйственной продукцией и удобрениями между Россией и третьими странами. За это боролись некоторые страны, опасавшиеся, что ограничения ударят по продовольственной безопасности Африки.