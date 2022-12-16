Многие имена ассоциируются с Новым годом, Рождеством и зимой
Часто ими называют девочек и мальчиков, которые появились на свет в зимние месяцы.
Имя Николай во всех странах пошло от Николая Чудотворца, связанного с Рождеством и Новым годом и ставшего прообразом Санта Клауса.
Женское имя Альбина обязано происхождением латинскому слову albus, что означает "яркий", "белый". У жителей стран Запада есть и мужские варианты этого имени - Альбус, Альбан.
"Новогодним" именем в западных странах считается и Холли. Дословно оно обозначает "падуб" или "остролист" - растение, которое используется для декорирования дома в канун Рождества.
Многие родители стараются дать своим новорожденным детишкам имя, которое соответствует их дате и месяцу рождения.
"Новогодних" детей часто называют именно такими зимними и новогодними именами.
Опубликовано: Наталья Павлова