Многие имена ассоциируются с Новым годом, Рождеством и зимой

Часто ими называют девочек и мальчиков, которые появились на свет в зимние месяцы.

Имя Николай во всех странах пошло от Николая Чудотворца, связанного с Рождеством и Новым годом и ставшего прообразом Санта Клауса.

Женское имя Альбина обязано происхождением латинскому слову albus, что означает "яркий", "белый". У жителей стран Запада есть и мужские варианты этого имени - Альбус, Альбан.

"Новогодним" именем в западных странах считается и Холли. Дословно оно обозначает "падуб" или "остролист" - растение, которое используется для декорирования дома в канун Рождества.

Многие родители стараются дать своим новорожденным детишкам имя, которое соответствует их дате и месяцу рождения.

"Новогодних" детей часто называют именно такими зимними и новогодними именами.