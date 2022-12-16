В 53 года от лейкемии скончалась легенда итальянского и сербского футбола Синиша Михайлович

16 декабря в Италии умер Синиша Михайлович. Бывший футболист и тренер скончался в возрасте 53 лет.

Не секрет, что Синиша Михайлович долгое время боролась с лейкевией, которая была у него диагностирована в 2019 году. Однако в последние месяцы появилось много признаков того, что его состояние улучшилось, и он сможет нормально продолжить свою тренерскую карьеру. К сожалению, 16 декабря мир узнал о смерти тренера и бывшего футболиста.

Изначально эта информация была дана в СМИ, но ее быстро подтвердила семья легенды сербского и итальянского футбола.

Ранее журналист Иларио Ди Джомбаттиста сообщил, что бывший центральный защитник госпитализирован. 53-летний спортсмен боролся с лейкемией и, к сожалению, проиграл этот бой.

В своей футбольной карьере он представлял такие клубы, как "Црвена звезда", "Сампдория", "Рома", "Лацио" и "Интер".

За сборную Югославии, а затем Сербии и Черногории он провел в общей сложности 61 матч. В качестве тренера он возглавлял сборную Сербии, а также "Болонью" (дважды), "Катанию", "Фиорентину", "Сампдорию", "Милан", "Торино" и "Спортинг".