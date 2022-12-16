Данилов: СВО РФ на Украине станет прологом к Великой войне

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что спецоперация может перерасти в Великую войну.

16 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своём аккаунте Twitter заявил, что боевые действия в рамках спецоперации могут стать «прологом к Великой войне».

Данилов, что украинский конфликт может пойти по такому сценарию и выйдет за пределы Украины в случае «если мир не сделает правильные выводы».