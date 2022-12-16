США дали разрешение Украине на военную операцию в Крыму
2022-12-16 20:45
Вашингтон дал добро Киеву на начало военной интервенции на Крымский полуостров.
Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что Вашингтон не против начала украинской операции в Крыму.
Кирби назвал Крым частью Украины и заявил, что КИев в праве сам принимать решения относительного начала там боевых действий.
"Джон Кирби заявил, что "Крым – это Украина" и "украинцы вправе решать, где будут проводить операции в пределах своей страны", - говорится в сообщении МК.
Также российские СМИ сегодня опубликовали информацию о том, что США и Польша помогали Украине наносить удары по землям РФ.
Опубликовано: Николай Скира