Вашингтон дал добро Киеву на начало военной интервенции на Крымский полуостров.

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что Вашингтон не против начала украинской операции в Крыму.

Кирби назвал Крым частью Украины и заявил, что КИев в праве сам принимать решения относительного начала там боевых действий.

"Джон Кирби заявил, что "Крым – это Украина" и "украинцы вправе решать, где будут проводить операции в пределах своей страны", - говорится в сообщении МК.

Также российские СМИ сегодня опубликовали информацию о том, что США и Польша помогали Украине наносить удары по землям РФ.