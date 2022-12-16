Анджелина Джоли покинула пост специального посланника УВКБ ООН

Американская актриса Анджелина Джоли пост специального посланника ООН по делам беженцев.

16 декабря пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на официальном веб-сайте сообщила о том, что Анджелина Джоли покинула пост специального посланника УВКБ, уйдя «к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека».

Джоли работала с Агентством ООН по делам беженцев с 2001 года и за это время совершила поездки гуманитарные поездки для встречи с беженцами в Сьерра-Леоне, Танзании, Кот-д'Ивуаре, Камбодже, Пакистане, Намибии и Таиланде.