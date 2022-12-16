ООН: мы хотели бы видеть мир на Украине вместо поставок оружия

APS
2022-12-16 22:45

ООН хотела бы видеть мир на Украине, а не продолжающиеся поставки оружия. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стеан Дюжаррик.

Он отказался комментировать поставки вооружений, в том числе передачу Украине систем Patriot из США.

При этом Дюжаррик признал, что в последнее время отмечается эскалация российско-украинского конфликта. 

Ранее власти США заявили, что не рассматривают возможность поставок противоракетных систем  Patriot Украине, а также расширения военной помощи стране в следующем году.

Опубликовано: Светлана Репина







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