ООН: мы хотели бы видеть мир на Украине вместо поставок оружия

ООН хотела бы видеть мир на Украине, а не продолжающиеся поставки оружия. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стеан Дюжаррик.

Он отказался комментировать поставки вооружений, в том числе передачу Украине систем Patriot из США.

При этом Дюжаррик признал, что в последнее время отмечается эскалация российско-украинского конфликта.

Ранее власти США заявили, что не рассматривают возможность поставок противоракетных систем Patriot Украине, а также расширения военной помощи стране в следующем году.