ООН: мы хотели бы видеть мир на Украине вместо поставок оружия
2022-12-16 22:45
ООН хотела бы видеть мир на Украине, а не продолжающиеся поставки оружия. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стеан Дюжаррик.
Он отказался комментировать поставки вооружений, в том числе передачу Украине систем Patriot из США.
При этом Дюжаррик признал, что в последнее время отмечается эскалация российско-украинского конфликта.
Ранее власти США заявили, что не рассматривают возможность поставок противоракетных систем Patriot Украине, а также расширения военной помощи стране в следующем году.
Опубликовано: Светлана Репина