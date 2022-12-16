Песков назвал «полной чушью» информацию о поручении ликвидировать Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «полной чушью» статью WSJ о поручении главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать Владимира Зеленского.

16 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пресс-релизе прокомментировал статью американской газеты The Wall Street Journal о якобы поручении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову ликвидировать действующего главу киевского режима Владимира Зеленского.

Песков с уверенностью заявил представителям средств массовой информации, что данная публикация является «полной чушью» и не имеет ничего общего с действительностью.