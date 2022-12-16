Евросоюз обнародовал девятый пакет санкций против России

Европейский союз официально обнародовал девятый пакет санкций против России.

Европейский союз обнародовал очередной, девятый по счету пакет санкций против Российской Федерации.

Персональные ограничения коснулись 22 членов Совета Федераций, 20 депутатов Государственной Думы, всех судей Конституционного суда, включая Валерия Зорькина.

Среди медийных персон в список попали режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, также известный как "Гоблин"

Кроме того под санкциями оказались все рода войск и служб Вооруженных сил и Росгвардия. Всего в списке ЕС оказалось 1386 физических лиц и 171 организация.