Глава Минэнерго Украины Галущенко анонсировал строительство новых блоков АЭС в стране

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в стране будут построены новые блоки атомных электростанций.

16 декабря глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко в своём пресс-релизе рассказал о планах по строительству новых блоков атомных электростанций на территории украинского государства.

Галущенко отметил, что при создании новых блоков АЭС будет «разрабатываться решение, которое позволит повысить уровень защиты ядерных объектов от угроз военной агрессии и ракетных обстрелов».