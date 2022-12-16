Байдену удалось в последний момент спасти США от «шатдауна»

Пресс-служба Белого дома сообщает, что президент США Джо Байден подписал бюджет страны на неделю, предотвратив «шатдаун».

Документ обеспечивает финансирование правительства с 16 по 23 декабря, а также позволит согласовать бюджет на следующий год.

Если бы документ не был подписан 16 декабря до полуночи, федеральные органы власти приостановили бы работу из-за отсутствия средств.

Предварительно недельный бюджет утвердили обе палаты американского парламента.