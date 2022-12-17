The Guardian: Бриттни Грайнер обратилась к Байдену и пообещала ему помощь
2022-12-17 00:00
Баскетболистка Бриттни Грайнер, которую вернули в США из российской колонии в результате обмена на россиянина Виктора Бута, обратилась к Джо Байдену.
Грайнер сказала, что знает о попытках Байдена вернуть домой всех американцев, находящихся в заключении за границей, включая Пола Уиллана.
Она пообещала сделать все возможное, чтобы помочь в этом процессе. Спортсменка призвала всех, кто участвовал в ее возвращении на родину, продолжать прилагать усилия.
Бриттни Грайнер была задержана в «Шереметьево» в феврале нынешнего года за контрабанду наркотиков и осуждена на 9 лет лишения свободы.
Опубликовано: Светлана Репина