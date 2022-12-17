The Guardian: после вечеринок в домах британского премьера и главы МИД находили следы кокаина

The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщает, что после вечеринок в домах британского премьера и главы МИД находили следы кокаина.

Издание ссылается на человека, работавшего в резиденции руководителей МИД Чивнинг-Хаус. По словам источника, белый порошок там нашли за несколько дней до того, как Лиз Трасс победила на выборах премьер-министра.

Источник уточняет, что следы порошка обнаруживали два раза после вечеринок, во время которых Трасс принимала гостей в резиденции.

Аналогичный порошок находили после вечеринок и в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, когда ее занимал Борис Джонсон.