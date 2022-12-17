Кадыров заявил, что гордится своими дочерьми, попавшими в санкционный список ЕС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гордится своими дочерьми Айшат и Хадижат, попавшими в санкционный список Евросоюза.

16 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в официальном Telegram-канале похвалил своих «маленьких и хрупких дочек» Айшат и Хадижат, которые попали под действие санкционных ограничений Европейского союза.

Кадыров отметил, что коллективный Запад испытывает страх перед его дочерьми, что у него вызывает лишь гордость, а председатель правительства Чечни Муслим Хучиев заявил, что включение Айшат и Хадижат Кадыровых в список санкций ЕС является доказательством их «заслуг в служении своей Родине».