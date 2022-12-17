BBC: Риши Сунак напугал свое правительство заявлением об аудите британской помощи Украине
2022-12-17 00:47
По информации BBC, британский премьер Риши Сунак потребовал провести аудит военной помощи, которую страна предоставляет Украине.
Он считает необходимым выяснить, как на Украине используются поставки вооружений из Великобритании и оценить ее значение в конфликте.
Члены правительства Сунака выразили опасения по поводу того, что он пытается избежать глобального конфликта, как и Джо Байден.
Риши Сунаку дали понять, что от него ожидают не чрезмерной осторожности, а решительных действий по примеру Бориса Джонсона.
Опубликовано: Светлана Репина