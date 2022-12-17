BBC: Риши Сунак напугал свое правительство заявлением об аудите британской помощи Украине

По информации BBC, британский премьер Риши Сунак потребовал провести аудит военной помощи, которую страна предоставляет Украине.

Он считает необходимым выяснить, как на Украине используются поставки вооружений из Великобритании и оценить ее значение в конфликте.

Члены правительства Сунака выразили опасения по поводу того, что он пытается избежать глобального конфликта, как и Джо Байден.

Риши Сунаку дали понять, что от него ожидают не чрезмерной осторожности, а решительных действий по примеру Бориса Джонсона.