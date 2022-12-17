Генсек НАТО Столтенберг: Россия готовится к затяжному конфликту на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится вести длительный конфликт на Украине.

Он отметил, что союзники должны продолжить поставлять вооружение украинским военным, пока Россия не откажется от надежды на победу.

При этом Столтенберг уточнил, что Россию нельзя недооценивать, в том числе из-за мобилизации сил и большого количества боеприпасов.

Генсек НАТО выразил уверенность в том, что данный конфликт должен завершиться путем переговоров.